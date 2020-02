Erick Wiemberg tras renovar en Deportes Valdivia: Estoy pagando un asunto que no me incumbe

El lateral nacional Erick Wiemberg renovó su contrato con Deportes Valdivia, ya sin opción de jugar en Primera División en el primer semestre por el cierre del libro de pases, aseguró que está pagando por algo que no le incumbe ante la disputa del "torreón" con Unión La Calera por los derechos federativos del jugador.

"Sigo en Deportes Valdivia. Finalmente este lío entre el club y La Calera terminó perjudicándome. No tenía nada que ver, y estoy pagando un asunto que no me incumbe", dijo a Diario La Tercera.

"Estaba ilusionado, y fue un mes súper angustiante porque no sabía qué iba a pasar conmigo. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Al menos ahora estoy más tranquilo porque sé dónde jugaré el próximo año", agregó Wiemberg.

El lateral, que fue pretendido por Universidad de Chile, aseguró que su idea es volver a la división mayor. "Pero insisto, lo mejor era mantenerme en Primera. El hecho de la demanda que está en el Tribunal de Honor me condicionó a quedarne en Valdivia. Si dos clubes no se ponían de acuerdo, imagínate si llegaba un tercero. Me quedo con la idea de salir a mitad de año. Quiero volver a Primera", sentenció.