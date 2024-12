Felipe Fritz el héroe del ascenso de Limache y su increíble historia: “El fútbol me dio esta revancha”

La final de La liguilla del Ascenso fue emocionante al máximo, que tuvo por momentos subiendo directamente a Rangers de Talca, pero el descuento de Felipe Fritz mandó al alargue, y luego los penales donde Limache ganó por 4-3 y consiguió un histórico hito, llegar por primera vez a la máxima categoría de nuestro fútbol.

Fue precisamente por medio de un lanzamiento desde los doce pasos que Fritz le dio esa chance a los Tomateros, y que después rubricó nuevamente en la definición que lo convirtieron en una de las figuras de este ascenso.

😱⚽🍅 TENEMOS PEDAZO DE DEFINICIÓN



Tras un penal infantil, Felipe Fritz aprovechó la situación para anotar el 1-3 de Limache ante Rangers, en la final vuelta de la #LiguillaAscenso, que colocó el 4-4 en el global.



Felipe Fritz y una revancha en el fútbol

El Zurdo había bajado con Curicó la temporada 2023, por lo que reconoce que su historia no ha sido fácil: “Felicidad inmensa, lo que he trabajado toda mi carrera, todo el sacrificio que he hecho, el año pasado lo pasé muy mal, el futbol da revanchas, lo trabajé, tuve el apoyo de mi familia".

Felipe Fritz muy emocionado reconoció que la adversidad ha sido permanente en su carrera: “Nunca bajo los brazos, no lo he pasado tan bien en el fútbol, son más penas que alegrías. Siempre dije que iba a llegar algo bueno. Siempre lo quise, esto lo veía en mi cabeza y lo logré”.

El jugador de Limache señaló que pese a ingresar en el último lugar a la liguilla tuvieron la convicción de llegar a Primera División: “Nos pusimos el objetivo de salir campeón, tuvimos la posibilidad de subir en la liguilla y lo hicimos, esto es parte de todos, desde los dueños, dirigentes, hinchas, del equipo, es de todos”. Y con justa razón se emocionó y quiso festejar, ya que logró algo histórico para este joven club, y con revancha para Felipe Fritz.