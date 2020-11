La programación de la vigésima fecha de la Primera B

Este lunes 16 de noviembre se disputará casi íntegramente la fecha 20 del torneo de Primera B, con cinco encuentros entre los que destacan el del líder Ñublense ante San Luis y el duelo de Cobreloa con Rangers.

Por otro lado, los choques Unión San Felipe ante Deportes Valdivia y de San Marcos de Arica con Copiapó fueron suspendidos debido a que los planteles del Torreón y del cuadro atacameño están en cuarentena proventiva por casos de Covid-19 en sus planteles.

Revisa la programación de la fecha 20:

Lunes 16 de noviembre

Deportes Temuco vs. Santiago Morning, 11:00 horas. Estadio Germán Becker.

Cobreloa vs. Rangers, 11:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Barnechea vs. Puerto Montt, 17:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Ñublense vs. San Luis, 18:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Deportes Melipilla vs. Magallanes, 18:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Partidos suspendidos

Unión San Felipe vs. Deportes Valdivia. Horario, fecha y estadio por confirmar.

San Marcos de Arica vs. Deportes Copiapó. Horario, fecha y estadio por confirmar.

Libre: Deportes Santa Cruz