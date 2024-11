Partidos de hoy, domingo 10 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Este domingo, la Cartelera Al Aire Libre viene por partida doble, con el desenlace del Campeonato Nacional donde conoceremos al campeón entre Colo Colo y Universidad de Chile.

También, más clasificados a torneos internacionales y al segundo descendido a la Primera B. La lucha por las clasificaciones a copas internacionales y por el segundo descenso se disputarán a mediodía con estos duelos: O’Higgins vs Cobreloa, Palestino vs Audax Italiano, Huachipato vs Ñublense y Unión La Calera vs Cobresal.

Colo Colo y la U definen el título del Campeonato Nacional

En la lucha por el título, que dará el vamos a contar de las 16:00 horas, viviremos Universidad de Chile vs Everton y Deportes Copiapó vs Colo Colo.

Todos los detalles de ambos duelos estarán en los marcadores virtuales de Al Aire Libre. Por otra parte, tendremos los duelos de ida de las semifinales del fútbol femenino con: Coquimbo Unido vs Universidad de Chile y Deportes Iquique vs Colo Colo.

Y en el fútbol internacional, destacan el Atalanta vs Udinese, Chelsea vs Arsenal, Inter vs Napoli y Real Sociedad vs FC Barcelona. Además, en Argentina, saltarán a la cancha River Plate, Boca Juniors y Racing Club.