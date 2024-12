Partidos de hoy, domingo 8 de diciembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Estos son los partidos de hoy domingo 8 de diciembre en la Cartelera Al Aire Libre, para que te enteres cómo ver el fútbol en vivo de Chile, Europa y Sudamérica.

En nuestro país tendremos la gran final del Campeonato Femenino nada más ni nada menos que con Colo Colo vs Universidad de Chile, que se disputará a las 18:30 horas en La Florida.

El Superclásico Femenino no será el único partido de hoy

En la jornada dominical de la Premier League, destacamos los duelos de Fulham vs Arsenal (11:00 horas) y Tottenham vs Chelsea (13:30 horas).

En otro punto del globo tendremos por la Serie A, un duelo con sabor a revancha ya que Napoli quiere vengar su eliminación de Copa Italia ante Lazio desde las 16:45 horas.

Conoceremos los campeones de Brasil y Venezuela

El Brasileirão llegará a su fin donde se pondrá en juego el título y el último descenso a partir de las 16:00 horas donde destacan Botafogo vs São Paulo y Palmeiras vs Fluminense. Al Fogão le basta el empate para ser campeón y el Flu un triunfo para no tener más dramas con el descenso.

También habrá campeón en Venezuela en la final de vuelta entre Carabobo vs Deportivo Táchira desde las 18:00 horas. Consignar que, en el duelo de ida, el marcador fue 1-1.

River y Boca saltan a la cancha en Argentina

Mientras que, en Argentina, saltarán a la cancha River Plate y Boca Juniors en el marco de la penúltima fecha de la Liga Profesional.

El conjunto de Paulo Díaz y Marcelo Gallardo recibirá a Rosario Central a las 19:15 horas. Y Boca Juniors visitará a Newell's desde las 21:00 horas.