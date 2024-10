Partidos de hoy, jueves 10 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Se avecina un jueves 10 de octubre intenso en la Cartelera Al Aire Libre con la Fecha 9 de las Clasificatorias Sudamericanas, la UEFA Nations League y el Sudamericano Sub 15.

La selección chilena saltará a la cancha a contar de las 21:00 horas cuando se enfrente a Brasil en un duelo de desesperados. Los dirigidos por Ricardo Gareca marchan penúltimos con apenas 5 puntos y necesitan repuntar cuanto antes en su lucha por clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Las Clasificatorias se toman la pantalla en Chile

Antes del duelo de La Roja, hay que estar atentos con el Bolivia vs. Colombia, Venezuela vs. Argentina y Ecuador vs. Paraguay.

La Roja que anda mejor es la Sub 15 donde, ya con la clasificación sellada, se enfrentará a Paraguay a contar de las 18:00 horas con el objetivo de ganar su grupo.

Además, se dará inicio a la tercera fecha de la Nations League donde verán acción selecciones como Francia, Italia, Bélgica, Noruega e Inglaterra.