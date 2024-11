Partidos de hoy, jueves 14 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

El fútbol de selecciones tomará protagonismo este jueves en la Cartelera Al Aire Libre con las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y la Liga de Naciones de Europa.

Desde las 18:00 horas, Venezuela vs Brasil dará el puntapié inicial a la undécima fecha de las Eliminatorias y en el que habrá que poner atención porque los llaneros serán los rivales de La Roja el próximo martes 19 en Santiago.

Modo Fecha FIFA activado por TV

A las 20:30 horas, el duelo más llamativo de la jornada será Paraguay vs Argentina, desde Asunción. Y a las 21:00 horas, en Guayaquil se disputará el Ecuador vs Bolivia.

En Europa, varios duelos en el marco de la quinta fecha de la Liga de Naciones de Europa en el que destacamos: Francia vs Israel, Bélgica vs Italia, Grecia vs Inglaterra y Eslovenia vs Noruega.