Partidos de hoy, jueves 19 de septiembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Los partidos de hoy por TV estarán marcados por tres competiciones internacionales y se podrá ver fútbol en vivo de Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Todo arrancará a las 13:45 horas de nuestro país con un duelo que promete en la fase grupal de Liga de Campeones, como lo es el duelo Estrella Roja vs Benfica que irá por ESPN y Disney+.

Liga de Campeones y Copa Libertadores en la cartelera

Avanzando con el desarrollo de este jueves 19 de septiembre, Atalanta vs Arsenal y AS Monaco vs FC Barcelona harán elegir a los telespectadores por la envergadura de los encuentros a las 16:00 horas de Chile, también por la fase grupal de UEFA Champions League.

Y el plato de fondo será Flamengo vs Peñarol, que jugarán la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná, a las 19:00 horas, en una misión que lidera el exjugador de Universidad de Chile Leo Fernández y un nuevo intento de Maracanazo en Río de Janeiro.