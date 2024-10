Partidos de hoy, jueves 24 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La cartelera de Al Aire Libre de este jueves 24 de octubre te trae UEFA Europa League , Conference League, Copa Argentina y Copa Sudamericana .

Arrancamos con el segundo torneo en importancia del viejo continente donde destacamos el duelo del FC Midtjylland de Darío Osorio transmitiendo al Union Saint-Gilloise a partir de las 13:45, mientras que a la misma hora tendremos un AS Roma vs Dinamo de Kiev.



El fútbol europeo lidera la parrilla por TV para Chile

Para el turno de las 16:00 horas tendremos duelos como Tottenham vs. AZ Alkmaar, F enerbahçe vs. Manchester United y Olympique de Lyon vs. Beşiktaş.

En la UEFA Conference League, el duelo llamativo será el del Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini quien recibirá al Copenhague desde las 16:00 horas en Sevilla.

Para la noche, a eso de las 19:00 horas se disputará la primera semifinal de la Copa Argentina con el Huracán vs. Central Córdoba en San Nicolás de los Arroyos. Y a las 21:30 horas, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, tendremos Corinthians vs. Racing Club en São Paulo.