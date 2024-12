Partidos de hoy, jueves 26 de diciembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Acá te mostramos los compromisos de este jueves 26 de diciembre en la Cartelera Al Aire Libre, para que te enteres cómo ver el fútbol en vivo de Inglaterra.

La jornada está marcada por el Boxing Day de la Premier League, que empezó a ser tradición desde mediados del siglo XIX, comenzará con Manchester City vs Everton a las 9:30 de la mañana. Los de Pep viven momentos críticos donde han sufrido nueve caídas en sus últimas 12 presentaciones en el torneo, por lo que necesitan ganar cuanto antes.

Los partidos de hoy en el Boxing Day

La fecha de la Premier League continuará en el turno del mediodía con cinco partidos: Newcastle vs Aston Villa, Nottingham Forest vs Tottenham, Bournemouth vs Crystal Palace, Chelsea vs Fulham y Southampton vs West Ham.

Pasada la hora de almuerzo, a las 14:30 horas de nuestro país tendremos la visita de Manchester United a la casa del Wolverhampton. Y a las 17:00 horas, cerramos con el líder Liverpool vs Leicester City.

También se jugará Championship en Inglaterra

También dejaremos un par de partidos para no mirar en menos por la Championship. Al mediodía les dejamos con Coventry City vs Plymouth Argyle y, a las 17:00 horas, tendremos Stoke City vs Leeds United.