Partidos de hoy, jueves 28 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Cartelera Al Aire Libre de este jueves se enfoca hacia varios partidos destacados de la quinta fecha de la UEFA Europa League.

El puntapié inicial se dará a contar a las 14:45 horas con el líder Lazio vs Ludogorets, además de AZ Alkmaar vs Galatasaray, Qarabag vs Olympique de Lyon, Athletic Club vs IF Elfsborg y Anderlecht vs Porto.

El Betis de Pellegrini y Tottenham atrapan miradas

La acción continuará con varios compromisos a partir de las 17:00 horas con partidos que prometen como: Tottenham vs AS Roma, Real Sociedad vs Ajax, Midtjylland vs Eintracht Frankfurt y Manchester United vs FK Bodø/Glimt.

También habrá que poner ojo a lo que haga Real Betis de Manuel Pellegrini en la UEFA Conference League a las 17:00 horas ante el Mladá Boleslav, equipo checo que de momento ha perdido todos sus partidos en esta competición.