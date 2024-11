Partidos de hoy, jueves 7 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Este jueves, la Cartelera Al Aire Libre incluye eventos en Europa y Sudamérica, por lo que la revisión en detalle es más que necesaria.

A la hora de almuerzo en nuestro país, viviremos una nueva fecha de la Europa League y la Conference League, ademñas del fútbol argentino.

El Betis de Pellegrini salta a la cancha en Europa

En la segunda competición más importante del viejo continente, destacamos: FCSB vs Midtjylland, Galatasaray vs Tottenham, Manchester United vs PAOK y AZ Alkmaar vs Fenerbahce.

Además, el Real Betis de Manuel Pellegrini verá acción por la Conference League ante el NK Celje de Eslovenia.

Hacia la noche, destacan en Argentina por el cierre de la la Fecha 21: Talleres vs Lanús y Vélez vs Tigre.