Partidos de hoy, lunes 2 de diciembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Último mes del año en marcha y para este lunes, la Cartelera Al Aire Libre trea acción desde Turquía, Italia, España y Argentina.

Para la hora de almuerzo, Beşiktaş y Fenerbahçe verán acción en el cierre de la Fecha 14 de la Superliga de Turquía.

La semana arranca con ligas europeas por TV para Chile

Un poco después, Sevilla FC vs Osasuna cerrarán la Fecha 15 de la liga española. Más adelante, será el turno de AS Roma vs Atalanta en Italia a las 16:45 horas.

En Argentina, duelos para todo tipo de gustos porque habrá: Barracas Central vs Tigre, Platense vs Unión, uno clave en la lucha por el título como Talleres vs Huracán y, en el horario estelar, tendremos Atlético Tucumán vs Newell's.