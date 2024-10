Partidos de hoy, lunes 21 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Cartelera de Al Aire Libre abre la semana con acción futbolística en Europa, Uruguay y Argentina.

Todo comenzará en Italia, desde las 15:45 horas con Hellas Verona vs. AS Monza . Para las 16:00 horas tendremos el Nottingham Forest vs. Crystal Palace, cerrando la octava fecha de la Premier League, y un duelo de colistas en la liga española con Valencia CF vs. UD Las Palmas.

El fútbol sudamericano que nos gusta mirar por TV

A las 19:00 horas, la liga uruguaya nos ofrecerá un Defensor Sporting vs. Liverpool FC en un encuentro que promete alta intensidad.

Y desde las 20:05, por la penúltima fecha de la Primera Nacional de Argentina tendremos un Brown de Adrogué vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza .