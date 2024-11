Partidos de hoy, lunes 25 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Cartelera Al Aire Libre trae encuentros para todos los gustos para arrancar la última semana de noviembre.

Dentro de lo destacado en Europa, tenemos un Empoli vs Udinese a partir de las 14:30 horas y a las 17:00 horas, Newcastle vs West Ham United se encargarán de bajar el telón a la Fecha 12 de la Premier League.

Arranca la semana llena de fútbol por TV para Chile

Cruzando la cordillera, el fútbol argentino no para con partidos como Central Córdoba vs Rosario Central a las 19:00 horas, Argentinos Juniors vs Barracas Central y Belgrano vs Independiente Rivadavia. Estos últimos dos, desde las 21:15 horas.

Para cerrar, un partidazo válido por los cuadrangulares de la liga colombiana y en horario estelar: Santa Fe vs Millonarios a contar de las 22:00 horas.