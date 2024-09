Partidos de hoy, martes 17 de septiembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La previa del fin de semana largo de Fiestas Patrias en Chile , se vivirá la acción de la UEFA Champions League , la Liga de España, la Copa de la Liga en Inglaterra y partidos clave como el de Colo Colo en la Copa Libertadores.

El torneo más importante del viejo continente dará el vamos en esta jornada su fase de liga a contar de las 13:45 horas de nuestro país con dos partidos: Juventus vs. PSV Eindhoven y Young Boys vs. Aston Villa.

Mientras que en el turno de las 16:00 horas destacan duelos como el Sporting Lisboa vs. LOSC Lille, Bayern Múnich vs. Dinamo Zagreb, AC Milan vs. Liverpool y, el campeón vigente, Real Madrid vs. Stuttgart .

La Cartelera Al Aire Libre trae duelos estelares por TV

Ahora bien, para los no tan fanáticos de la Orejona, también habrá un partido de La Liga en España entre RCD Mallorca vs. Real Sociedad a las 14:00 horas, y también acción de la Copa de La Liga de Inglaterra donde se vivirá un Manchester United vs. Barnsley FC desde las 16:00 horas, válido por la tercera ronda de la competición.

La acción comenzará en la noche con la ida de los cuartos de final de horas de la Copa Sudamericana, donde se vivirá un choque entre brasileños en el Arena Castelão con el Fortaleza vs. Corinthians, a partir de las 21:30.

Finalmente, el plato de fondo se vivirá en el Estadio Monumental de Macul cuando se dispute el Colo Colo vs. River Plate desde las 21:30 horas, por el cotejo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Dicho compromiso será emitido por ESPN Premium y la plataforma Disney+ en su plan premium. También será transmitido por señal abierta a través de Chilevisión, su canal en YouTube y en la aplicación MiCHV para dispositivos móviles.

Por supuesto, tendrás todas las alternativas del enfrentamiento entre albos y millonarios en el Marcador Virtual de Al Aire Libre.