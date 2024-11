Partidos de hoy, martes 26 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Este martes traemos en la Cartelera Al Aire Libre la quinta jornada de la Liga de Campeones, las semifinales de la liguilla del Ascenso, fútbol argentino y un duelo crucial por el título en el Brasileirão.

En la disputa por la Orejona, el Sparta Praga vs Atlético de Madrid abrirá los fuegos a las 14:45 horas. Mientras que en el turno de las 17:00 horas destacamos compromisos como Bayern Múnich vs PSG, FC Barcelona vs Stade Brestois 29, Sporting Lisboa vs Arsenal, Manchester City vs Feyenoord e Inter de Milán vs RB Leipzig.

La Liguilla de Primera B de Chile trae cine

Seguimos con las semifinales de ida en la lucha por el ascenso a Primera División. A las 18:00 horas en La Pintana tendremos Deportes Recoleta vs Rangers de Talca y desde las 20:30 horas en La Calera se dará el vamos al Deportes Limache vs Magallanes.

También habrá que estar atentos a partir de las 19:00 horas con el Newell's vs Independiente en Argentina. Y en Brasil, a las 21:30 horas tendremos el partido trascendental por el título: Palmeiras vs Botafogo.