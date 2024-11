Partidos de hoy, martes 5 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Es momento de revisar los duelos futboleros que tendremos este martes en la Cartelera Al Aire Libre para este martes 5 de noviembre.

Para la presente jornada destaca la cuarta fecha de la UEFA Champions League, el fútbol argentino y el Brasileirão, por lo que la revisión no tiene desperdicio.

Real Madrid vs AC Milan atrapa las miradas en la Champions

En la disputa de la Orejona abarcará varios compromisos, entre los que se destacan: Real Madrid vs AC Milan, LOSC Lille vs Juventus, Sporting Lisboa vs Manchester City y Liverpool vs Bayer Leverkusen.

En Argentina, San Lorenzo e Independiente saltarán a la cancha para recibir a Estudiantes de La Plata y, al sorprendente, Unión de Santa Fe, respectivamente.

Y para cerrar, Botafogo que es líder del Brasileirão recibirá a Vasco da Gama en uno de los clásicos cariocas que promete acciones y de seguro, polémicas.