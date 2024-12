Partidos de hoy, miércoles 11 de diciembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Estos son los partidos de hoy miércoles 11 de diciembre en la Cartelera Al Aire Libre, para que te enteres cómo ver el fútbol en vivo de Europa, Argentina y Qatar.

Continúa la acción de la sexta fecha de la Liga de Campeones con Atlético de Madrid quien recibirá, a las 14:45 horas, a uno de los colistas del torneo como Slovan Bratislava en el primer turno.

Borussia Dortmund vs Barcelona será el plato fuerte

El plato fuerte será Borussia Dortmund vs Barcelona en Signal Iduna Park desde las 17:00 horas. Ambos cuadros se sitúan entre los ocho primeros con 12 puntos y un triunfo podría pavimentar la clasificación a octavos de final.

Otro duelo clave se jugará en Turín y se trata de Juventus vs Manchester City en donde ambos elencos necesitan la victoria para estar con más tranquilidad de cara a las últimas dos fechas de la fase de liga.

Además, se jugarán Arsenal vs Mónaco, AC Milan vs Estrella Roja, Feyenoord vs Sparta Praga y Stuttgart vs Young Boys.

La jornada en Sudamérica corona un día de lujo

A contar de las 14:00 horas se jugará la Copa Intercontinental, donde estará en disputa el trofeo del Derbi de las Américas entre Botafogo vs Pachuca en el Estadio 974 de Doha. El vencedor accederá al duelo de este sábado ante Al Ahly en el mismo recinto.

La final de la Copa Argentina entre Vélez Sarsfield vs Central Córdoba en Santa Fe decidirá muchas cosas, por supuesto quién se adjudicará el título de la competición, pero también otros equipos estarán atentos al compromiso.

Uno de ellos es Boca Juniors porque si el elenco de Gustavo Quinteros sale victorioso timbrará sus boletos a Copa Libertadores.