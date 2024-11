Partidos de hoy, miércoles 13 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Cartelera Al Aire Libre viene cargado de fútbol con la Liguilla de Ascenso, semifinal de Copa Chile, el desenlace de la Supercopa, Champions femenina y más.

En nuestro país, a contar de las 17:30 horas se jugarán los 12 minutos restantes del Huachipato vs Colo Colo que se vio interrumpido en febrero pasado producto de incidentes. Cabe señalar que el Cacique está en ventaja por 2-0.

Colo Colo vs Huachipato no será la única batalla por TV

Por otra parte, continúa la Liguilla de Ascenso con el duelo Deportes Limache vs Deportes Antofagasta que dará el vamos a las 18:00 horas en La Calera. Y desde las 20:30 horas, desde Chillán, el duelo de ida por las semifinales de Copa Chile del Ñublense vs Magallanes.

En el ámbito internacional, continúa la tercera fecha de la Liga de Campeones Femenina donde destacan: AS Roma vs Olympique de Lyon y Real Madrid vs FC Twente. Y en Sudamérica, tendremos un Fénix vs Nacional en Uruguay a las 16:30 horas y el Flamengo vs Atlético Mineiro desde las 20:00 horas en Brasil.