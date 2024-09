Partidos de hoy, sábado 21 de septiembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Boca Juniors vs River Plate será el evento estelar de la Cartelera Al Aire Libre de este sábado 21 de septiembre, que trae una agenda con horarios perfectos para seguir disfrutando de las Fiestas Patrias en Chile, que arrancá a las 08:30 horas con West Ham United vs Chelsea en Inglaterra.

El Superclásico argentino está fijado para las 16:00 horas de Chile y se disputará en La Bombonera de Buenos Aires, en un cotejo que será transmitido en vivo por ESPN Premium y Disney+.

Real Madrid y Manchester United también juegan en sus ligas

Sin embargo, Argentina no solo tendrá choques interesantes, ya que en Italia el Juventus vs Napoli de las 13:00 horas es la antesala perfecta; mientras que en Premier la jornada continuará con Crystal Palace vs Manchester United, duelo que perfectamente podría acompañar el almuerzo.

La única dificultad será en España, ya que el Real Madrid vs Espanyol jugarán a las 16:00 horas, en paralelo con el clásico trasandino, pero hay eventos para todos los gustos y el remate será en Río de Janeiro para Fluminense vs Botafogo, en duelo de equipos brasileños coperos.

Además de todas las señales disponibles en nuestra parrilla, cada evento estará cubierto por el equipo de Al Aire Libre, quienes agradecen la difusión del contenido digital exclusivo publicado.