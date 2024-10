Partidos de hoy, sábado 5 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Se viene una jornada sabatina de mucho fútbol en la Cartelera de Al Aire Libre donde tenemos Premier League, Liga Profesional de Argentina, Liga Española y el arranque de la Fecha 27 del Campeonato Nacional.

En Chile se iniciará la jornada a contar de las 15:00 horas con Everton vs. Cobresal en El Salvador. Seguirá todo a las 20:00 horas en Chillán con Ñublense vs. Deportes Iquique , compromiso que irá por señal abierta. Finalmente, a las 21:00 horas, un duelo clave en la lucha por el título para los azules: Universidad de Chile vs. Unión La Calera .

El fútbol internacional que transmite la TV en Chile

En el fútbol internacional, la Premier League verá acción a primera hora de la mañana donde equipos como Liverpool o Arsenal buscarán la victoria para continuar en las primeras posiciones.

Además, tendremos un interesante Inter de Milan vs. Torino para la tarde, el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros deberá afirmarse en el liderato del fútbol argentino, frente a su gente, ante Racing Club; y el líder brasileño, Botafogo, visitará al Atlético Paranaense.