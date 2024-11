Partidos de hoy, sábado 9 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Cartelera Al Aire Libre de este sábado 9 de noviembre trae lo mejor del fútbol europeo y conoceremos al tercer equipo chileno que estará en la Copa Libertadores 2025.

La acción en el fútbol local acapara las miradas en la Fecha 30, con luchas en todas las zonas de la tabla, por lo que pla parrilla no tiene desperdicio alguno.

El Campeonato Nacional se define en la última fecha

Desde las 18:00 horas, tendremos Universidad Católica vs Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura y Deportes Iquique vs Unión Española en el Estadio Tierra de Campeones.

Una victoria para los Cruzados sellará su paso al máximo certamen continental, pero de no ser así, Dragones e Hispanos tendrán su oportunidad para quien salga victorioso.

En el fútbol internacional, destacamos estos duelos: Real Madrid vs Osasuna, Brighton vs Manchester City, Liverpool vs Aston Villa y Huracán vs Independiente.