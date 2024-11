Partidos de hoy, viernes 15 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La emoción del fútbol de selecciones se toma la Cartelera Al Aire Libre donde la Roja verá acción el día de hoy.

El conjunto de Ricardo Gareca no tiene mañana, una derrota más sepultará definitivamente y de forma prematura el sueño mundialista. Chile visitará a Perú en el Estadio Monumental de Lima a partir de las 22:30 horas con el objetivo que regresar a la victoria de manera oficial tras 400 días.

Chile vs Perú no es el único duelo atractivo por TV

Antes del duelo de la selección chilena, un llamativo duelo se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo porque tendremos un Uruguay vs Colombia desde las 21:00 horas.

En Europa, varios duelos atractivos en la Liga de Naciones de Europa como: Portugal vs Polonia, Dinamarca vs España, Suiza vs Serbia, Escocia vs Croacia y los entusiastas San Marino vs Gibraltar.