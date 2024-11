Partidos de hoy, viernes 8 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Rumbo al fin de semana, la Cartelera Al Aire Libre de hoy trae acción en Medio Oriente, Europa y Sudamérica.

Arrancamos temprano con la décima fecha en Arabia Saudita donde el Al Hilal de Neymar -que está lesionado- y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo saltarán a la cancha.

Cristiano Ronaldo no es el único en animar el viernes

En el fútbol europeo destacamos: Olympique de Marsella vs Auxerre FC en Francia, Watford vs Oxford United por la segunda división inglesa y el Rayo Vallecano vs UD Las Palmas por la liga española.

En Brasil, Internacional vs Fluminense dará el vamos a la Fecha 33 del Brasileirão en el que además tendrá un Palmeiras vs Gremio. Y en Uruguay, será el turno de Nacional que visitará al Racing Club de Montevideo.