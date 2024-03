El icónico "Chancho Lorenzo" volverá al Estadio Chinquihue de Puerto Montt

Deportes Puerto Montt y el Estadio Chinquihue nuevamente contará con un personaje clásico, ya que el recordado "Chancho Lorenzo" volverá al reducto de la capital de la región de Los Lagos, tras varios años de ausencia en el fútbol nacional.

De acuerdo al medio local Puntero Izquierdo, luego de "intensas negociaciones" con la empresa Cecinas Llanquihue, finalmente el gran personaje retornará al terreno de juego para no solo oficiar de publicidad, si no que también adornará alegremente cada partido.

El personaje, que en un inicio fue parte de un carro alegórico, se volvió en un emblema durante la década de los 90s y 2000 al estar firmemente tras uno de los arcos del recinto puertomontino, robándose las miradas como una especie de "mascota no oficial" del club en el imaginario colectivo.

Sin contar la remodelación del Chinquihue, en 2013 fue su primera partida y en 2015 tuvo un fugaz regreso que se vio culminado con la Copa Mundial sub 17, que obligó un nuevo retriro para utilizar el estadio como sub sede; posteriormente no se renovó el patrocinio de Llanquihue. Tras un periodo luciéndose en la fábrica de embutidos que lo creó en 1992, Lorenzo nuevamente brillará, ahora en el torneo de Segunda División Profesional.