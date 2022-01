Puerto Montt sumó tres refuerzos: Kevin Valenzuela, José Navarrete y Gonzalo Villegas

Deportes Puerto Montt sumó tres nuevos nombres en su lucha por volver a Primera División tras 15 años. Se trata del mediocampista Kevin Valenzuela, el defensor José Navarrete y el delantero Gonzalo Villegas.

"Les deseamos todo el éxito del mundo junto a la camiseta más hermosa del mundo. ¡Bienvenidos!", informaron las redes sociales del conjunto sureño.

📢 [RECTIFICAMOS]

🎉🐬 Les damos la más cordial bienvenida

✅ Kevin Valenzuela (ex @colchaguacd )

✅ José Navarrete (ex @nublenseSADP )

✅ Gonzalo Villegas (ex @Stgo_Morning )



