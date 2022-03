Técnico de Puerto Montt le bajó el pulgar a Luciano Arriagada: No está dentro de nuestros planes

El técnico de Deportes Puerto Montt, Erwin Durán, dialogó con Al Aire Libre PM sobre la posible llegada del delantero Luciano Arriagada desde Colo Colo y afirmó que el jugador no está en los planes del cuadro sureño.

"Me toma por sorpresa, me enteré por llamados de gente de prensa. El jugador tiene muchas condiciones, es joven, y nuestro cuerpo técnico le gusta dar opciones a gente joven. Tiene una formación que cualquiera quisiera en Colo Colo, pero no estaba dentro de nuestros planes traer ningún jugador", aseguró Durán.

En la misma línea, indicó que hubo una posibilidad "hace 10 días atrás, pero desde la ANFP nos dijeron que no y se cerró todo".

Durán, si bien reiteró sus elogios para el joven ariete de 19 años, enfatizó que "nunca estuvo considerado dentro del cuerpo técnico" y está sorprendido, porque se enteró por la prensa de esta situación.

"Me topa por sorpresa, hasta ahora, nadie del club me ha hablado de este tema. No es grato, yo feliz lo recibirái. Pero no es un tema para mí y no veo cuál sería la opción", sentenció.