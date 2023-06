Atlético Mineiro denunció insultos racistas de hinchas de Libertad en Asunción

Atlético Mineiro, club donde juega el chileno Eduardo Vargas, denunció insultos racistas de hinchas de Libertad en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, durante el duelo de la Copa Libertadores este martes.

"Indignación es la palabra que define el sentimiento del Galo ante las manifestaciones racistas de los hinchas de Libertad, dirigidas al portero Everson", declaró el club en sus redes sociales.

En la misma línea, el "Galo" señaló que "hay que aplicar castigos realmente severos para que estas escenas cobardes e inadmisibles no sucedan en los estadios de Sudamérica".

Indignação é a palavra que define o sentimento do Galo diante das manifestações racistas de torcedores do Libertad, dirigidas ao goleiro Everson.



Punições realmente severas precisam ser aplicadas para que essas cenas covardes e inadmissíveis, vistas no Defensores del Chaco, não… pic.twitter.com/t2TE3ICRnN