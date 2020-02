Marega: No es posible seguir jugando cuando nos burlamos del color de nuestra piel

El delantero de FC Porto Marega, quien fue víctima de un indignante episodio de racismo ante Vitoria Guimaraes, cuando se quiso retirar de la cancha por los insultos que recibió por parte de la hinchada, entregó sus descargos y reveló que durante ese momento "me sentí como una mierda".

"Todo comenzó con el calentamiento. Sólo fueron dos o tres personas. Debe pasarle a todos, no importa, podemos seguir jugando, me dije, pero cuando se trata de casi todo el estadio, no es posible seguir jugando cuando nos burlamos del color de nuestra piel", declaró al medio Radio Montecarlo.

"Es triste que ocurra en 2020. Realmente me sentí como una mierda. Fue una gran humillación para mí. Después que terminó el partido, me fui a casa y sólo me hizo sonreír ver a mi hijo. Eso y todos los mensajes de apoyo que recibí", agregó.

Luego, estimó que le "gustaría que se pararan los partidos. Sería un gesto fuerte de los árbitros, de la liga. Las consignas antirracistas son estúpidas, solo reúnes a los equipos en una foto que compartes en las redes sociales".