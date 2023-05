Santos acusó que hinchas de Audax insultaron jugadores con gestos de monos

El club brasileño Santos repudió, a través de una nota publicada en sus redes sociales, los insultos racistas que recibieron sus jugadores Angelo y Joaquim en el partido que enfrentó al cuadro paulista con Audax Italiano en el Estadio El Teniente, por la Copa Sudamericana.

Mediante el comunicado, el "Peixe" apuntó a que "denuncia y repudia con vehemencia un caso más de racismo en el fútbol".

"Esta vez los objetivos de las injurias raciales fueron nuestros jugadores Angelo y Joaquim. Los dos deportistas fueron atacados verbalmente y con gestos imitando monos por hinchas adversarios presentes en el partido", sostuvo.

Santos informó a Conmebol un presunto caso de racismo contra un jugador en Rancagua #CooperativaContigo https://t.co/HvOHPM5Ktx pic.twitter.com/fygLvnFOQt — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 25, 2023

"El crimen fue denunciado por Santos FC, en el estadio, a los representantes de la Conmebol. Con los dos casos registrados oficialmente, el club espera una postura de la entidad ante esta situación inaceptable", apuntaron desde el "albinegro".

"Como ya fue dicho, el racismo no debe solo ser combatido, sino que también castigado severamente", cerraron.

De acuerdo a lo que apuntó el medio Globo Esporte, el insulto contra Angelo ocurrió durante el segundo tiempo cuando fue sustituido por Weslley Patati: "Es increíble. Salió en los medios, todo el mundo lo repudia y es increíble que las personas no maduren. No aprenden. Basta de racismo, es algo que lastima a mucha gente", dijo el aludido en palabras a De Olho no Peixe.

Audax Italiano superó 2-1 a Santos FC en Rancagua.