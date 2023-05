Santos defiende retirar el equipo de la cancha en nuevos casos de racismo

El presidente de Santos, Andrés Rueda, dijo este miércoles que conversó con dirigentes de otros clubes brasileños sobre la posibilidad de que decidan en conjunto retirar a sus equipos de la cancha en partidos en Brasil o en el exterior en los que se registren actos racistas.

Rueda defendió esa posibilidad luego de que el club paulista denunciara en un comunicado que sus jugadores Ângelo y Joaquim fueron llamados "monos" por hinchas rivales en el partido del miércoles en la ciudad chilena de Rancagua en la que Santos visitó a Audax Italiano por la Copa Sudamericana.

Pese a que la Conmebol ya anunció la apertura de una investigación por el nuevo caso de racismo, el dirigente de Santos afirmó que las sanciones de la entidad no están consiguiendo frenar los ataques racistas y que es necesario una posición más dura.

"Ya notificados a la Conmebol y ahora estamos a la espera. Alguna solución tiene que ser tomada porque queremos una respuesta en carácter urgente", afirmó Rueda en una entrevista que concedió al portal digital del diario Folha de Sao Paulo.

El dirigente agregó que particularmente prefiere acordar con otros clubes una respuesta más enérgica como sería la de retirar el equipo de la cancha.

"Es una alternativa que duele. La idea es que, ante cualquier manifestación (de racismo), no importa donde, decir adiós. El equipo tiene que ser retirado de la cancha", dijo.

El dirigente admitió que necesita el apoyo de otros clubes debido a que difícilmente conseguirá algo actuando de forma aislada.

"No me gusta el camino que las cosas están tomando. ¿Van a sancionar al club (cuyos hinchas cometen actos racistas) con una multa o con la pérdida de puntos? Esa no es la solución. No va a resolver. Los que están en el comando del fútbol, federaciones, Conmebol, CBF o FIFA, tiene que encontrar una solución de verdad", dijo.

De acuerdo con Rueda, si los dirigentes no actúan, la solución tiene que partir de los clubes.

El dirigente afirmó que los casos de racismo en el fútbol ganaron una dimensión internacional por los ataques sufridos por el brasileño Vinícius Júnior en el partido del domingo entre Real Madrid y Valencia por la Liga española, pero aclaró que dicho caso no fue aislado y que el problema es mundial.

"No es un problema de un único país. También ocurre en Argentina, aquí en Brasil... Y no va a parar con medidas blandas", aseguró el dirigente brasileño.