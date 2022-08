Rangers de Glasgow agradeció visita de una delegación de Rangers de Talca

El club escocés Glasgow Rangers agradeció la visita que recibió de parte de una delegación oficial de Rangers de Talca, Soñadores Rojinegros, que hizo una gira por Europa.

"Gracias por visitarnos a Ibrox", escribió el equipo europeo en su red social Twitter este domingo. "Gracias por recibirnos en vuestra casa", respondió la institución maulina.

La delegación sostuvo reuniones con representantes del club y algunos hinchas.

🇨🇱🤝 Thanks for visiting us at Ibrox, @Rangersdetalca_. https://t.co/tabT8Ma0WR pic.twitter.com/NiGlp42bxb