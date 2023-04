Ancelotti: "Estaremos aquí la próxima temporada, respetando el contrato"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, aseguró que cumplirá su contrato con el conjunto blanco, que tiene firmado hasta 2024, dejando de lado los rumores que le colocan como próximo seleccionador de Brasil a la vez que señaló que este es el deseo también del presidente del club, Florentino Pérez.

"Yo creo que sí quiere que siga. El presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo y sigue siéndolo. Tenemos que mirar adelante. El club está muy tranquilo y estaremos aquí la próxima temporada, respetando el contrato", dijo.

Esta fue la última frase en su rueda de prensa previa al partido contra Cádiz en la que insistió en lo cómodo que está en el banquillo del Real Madrid.

"Butragueño y el presidente me muestran mucho cariño y estoy muy a gusto aquí. Recibo un cariño extraordinario y me encuentro muy a gusto", declaró.

"Me siento orgulloso de todo. Hasta el momento ha sido una vuelta exitosa y me da mucho orgullo. Lo que me deja más contento es volver cada día a trabajar a Valdebebas", comentó.