Ancelotti sobre la denuncia por fraude fiscal: La multa ya la pagué, soy inocente

El técnico italiano Carlo Ancelotti habló tras el avance de Real Madrid a cuartos de final de la Champions League y se refirió sobre la denuncia judicial por presunto fraude al fisco, declarándose inocente ante las cámaras.

"Ninguna medida, es una vieja historia que empezó hace ocho años por una declaración de 2015 porque la Fiscalía piensa que yo era residente y yo pienso que no era residente. La multa ya la he pagado, el dinero ya está en la Fiscalía y sólo están hablando los abogados para buscar una solución", dijo Ancelotti en Movistar+.

"Estoy convencido de que yo soy inocente porque no era residente en 2015 y ellos piensan que sí lo era. A ver qué decide el juez", sentenció el italiano.

Sobre el fútbol, el DT "merengue" señaló en zona mixta que hubo "demasiado sufrimiento en el partido, más de lo que se pensaba. Fue un partido complicado, hemos jugado mal. Pero ahora estoy muy feliz porque llegamos a cuartos de final".

Sin embargo, resaltó que"Estamos mejor que nunca, con siete puntos de ventaja en liga y en cuartos de final, si nos dicen esto a principio de temporada lo hubiéramos firmado".

"Hay que ser críticos, sí, porque ha pasado otra vez con una pequeña ventaja; a nivel mental no estuvimos bien, con poca presión e intensidad. Puede ser que me haya equivocado en la alineación porque buscaba meter energía y no lo hemos hecho. Hay que hacer autocrítica y evaluar lo que no hemos hecho bien", añadió.

Cabe recordar que, en cuanto a la acusación legal, la Fiscalía pidió más de cuatro años de cárcel para Ancelotti por una deuda ante Hacienda por ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros).