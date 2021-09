Camavinga: No lo pensé cuando supe que podía fichar por Real Madrid

El francés Eduardo Camavinga, reciente fichaje de Real Madrid, se mostró entusiasmado de fichar por el club blanco y aseguró en su presentación que no lo pensó cuando se enteró del interés de la entidad presidida por Florentino Pérez ya que supone "poder cumplir un sueño" que tenía "desde pequeño".

"Sinceramente, el primer factor para fichar por Real Madrid es el placer y el poder cumplir un sueño que tenía desde pequeño. Cuando supe que podría fichar por Real Madrid no me lo pensé", dijo en rueda de prensa.

"En el momento en el que supe que iba a ser jugador de Real Madrid me sentí muy contento y feliz. He estado pensando en mi familia, en todos los problemas que hemos tenido y hoy es un orgullo tremendo estar con todos ellos", comentó.

Con estas dificultades se refiere a su nacimiento en un campo de refugiados de Angola, huyendo de la guerra, al incendio de su casa en Lille, cuando Camavinga tenía once años.

"Evidentemente he tenido que escapar de la guerra, ayudó a hacerme más fuerte, pero sobre todo es que mi familia me ha ayudado mucho y yo cuando juego lo hago por ellos. Todos estos problemas me han hecho más fuerte", valoró.