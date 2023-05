Carlo Ancelotti acusó que gol de Manchester City llegó precedido de un balón que salió de la cancha

Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, denunció en su atención a los medios que el gol del empate del Manchester City en la ida de semifinales de la Champions League era ilegal, apuntando que el balón "estaba fuera de la cancha" y criticó que el "árbitro no estuvo muy atento".

"Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología pero no lo han controlado bien. Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro (Artur Soares) no estuvo muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera", aseguró el DT de los madridistas.

El estratega insistió con incredulidad que él pudo ver una imagen televisiva que mostraba que el balón salía del terreno de juego, muy cerca de su zona técnica, pero que nadie avisó al juez principal. "Hemos comprobado que salió el balón. Lo vimos en Bein Sport y no con la tecnología del VAR porque si no, no lo veía", criticó.

Pese a jugar el pasado sábado la final de la Copa del Rey y disponer de menos de 72 horas entre partidos, Ancelotti se mostró satisfecho por el nivel físico de sus jugadores.

"Teniendo en cuenta que jugamos el sábado a medianoche, el equipo se recuperó muy bien e hizo un partido muy completo desde el físico. Ahora tenemos más tiempo para recuperar bien de cara al partido del miércoles", manifestó.