Carlo Ancelotti anticipó el clásico: Tenemos que ver a FC Barcelona como un león, no como un gato

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, realizó una declaración metaforica en la antesala del duelo ante FC Barcelona por la fecha 26 de la Liga española. Los merengues son escoltas de los blaugranas a 9 unidades de distancia.

"El domingo tenemos que ver a FC Barcelona como un 'león' y no como un 'gato', porque si piensas que es un 'gato' va a ser una fiesta. Es un partido importante en el que tenemos que luchar hasta el final, ser comprometidos y fuertes para sacar lo mejor de nosotros", anticipó el estratega madridista.

Pese a que las estadísticas favorecen a sus próximos rivales, Ancelotti fue claro en explicar que: "Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa del Rey y en La Liga, donde no la tenemos es en la Champions. No sé qué puede pasar. Podemos recortar la desventaja en La Liga. Pensamos en ganar el partido, lo que pasará si no lo hacemos lo veremos después".