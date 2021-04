Florentino Pérez: Cristiano Ronaldo no volverá a Real Madrid, no tiene sentido

El presidente de Real Madrid Florentino Pérez descartó una posible regreso de Cristiano Ronaldo desde Juventus.

"Cristiano no volverá, tiene contrato con la Juventus. No tiene sentido. Le quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que vuelva", dijo al programa español El Chiringuito de Jugones.

Por otra parte, sobre un posible interés en Kylian Mbappé, comentó que "es muy buen jugador, pero no he hablado con él desde hace años. Lo que sí creo es que el Real Madrid necesita un cambio. Hemos ganado mucho, han pasado muchas cosas y hay que moverse y recuperar la ilusión".

Por último, también opinó de la situación de Lionel Messi, quien aún no asegura su continuidad en FC Barcelona, y dijo que "me gustaría que siguiera porque es un gran jugador y el fenómeno Madrid-Barcelona, de no haber existido, habría que haberlo inventado. Cuando jugamos se paraliza el mundo".