Florentino Pérez: "Nadie duda que Benzema será el próximo Balón de Oro"

El dulce momento deportivo que protagoniza Real Madrid fue un punto destacado del discurso del presidente Florentino Pérez en la Asamblea de socios, que resaltó la figura de Karim Benzema, "el próximo Balón de Oro", y el papel del técnico Carlo Ancelotti que dijo "representa los valores" del club.

"Es uno de los ciclos de mayor éxito de nuestra historia. Lo que se ha vivido este año en el Bernabéu no podrá ser olvidado nunca. Nuestro estadio es mágico porque nuestra afición permanece unida has el último minuto y nuestros jugadores no se rinden jamás. Son madridistas y nos hacen imbatibles. Hemos derrotado a clubes poderosos candidatos a ganar la Champions como PSG, Chelsea o Manchester City, partidos que forman parte de la memoria colectiva del madridismo para siempre", resaltó.

"La conquista de la decimocuarta fue ante uno de los clubes más legendarios como Liverpool, gracias a un grupo de jugadores leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. Nueve de ellos tienen cinco Champions", añadió.

El primero de ellos al que elogió fue al actual capitán, el francés Benzema. "Fue el mejor jugador de la Champions y máximo goleador, el autor del mejor gol. Nadie duda a estas alturas que será el próximo Balón de Oro en unos días y ya ha recibido el premio a mejor jugador UEFA".

También se refirió al "mejor portero del mundo y MVP de la final de la Champions", el belga Thibaut Courtois, y al "mejor joven de la Champions", el brasileño Vinícius Junior. Todos dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti, al que se refirió el presidente como clave en los éxitos del último año.

"Ancelotti ha vuelto a hacer historia con el Real Madrid. Es el único con cuatro Copas de Europa, dos con nosotros, premio a entrenador del año UEFA, ha conquistado todos los títulos posibles con el Real Madrid y se ha ganado el corazón de los madridistas, representa los valores y ha demostrado su amor por el Real Madrid. Ganó la Liga 35 de manera brillante, campeón a falta de cuatro jornadas para convertirse en el primer entrenador que gana las cinco grandes ligas", sentenció.