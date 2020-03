Hazard: Tengo miedo de infectarme, pero sobre todo de contagiar a otros

El belga explicó que él tiene todas las facilidades para superar el coronavirus, no así otras personas.

El delantero de Real Madrid y capitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard, comentó este jueves desde su confinamiento en Madrid que tiene "miedo" de contagiarse de coronavirus "como todo el mundo", pero que sobre todo le preocuparía la posibilidad de poder transmitir la infección a otras personas.

"¿Miedo de infectarme? Sí, como todo el mundo. Sobre todo tengo miedo de pasárselo a otros si yo me contagio, porque es más delicado. Yo, si me contagio, creo que lo voy a poder gestionar y tenemos gente que está a nuestra disposición para curarnos. Pero sé que hay gente más débil que lo pasa peor, es por ellos por los que me preocupo", declaró en un vídeo el futbolista.

Hazard se expresó así en una entrevista concedida a la radiotelevisión pública RTBF desde la Comunidad de Madrid, que en las últimas 24 horas sumó otras 265 muertes más con coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 2.090, más de la mitad de los muertos en toda España.

"Las informaciones que tenemos en Madrid no son magníficas, por lo que vemos en las noticias. Pero en fin, hace buen tiempo, tenemos el jardín para los niños... No es fácil, pero creo que hay otros que tienen más motivos para quejarse que nosotros", agregó.

El futbolista, que fue operado recientemente en Dallas (EEUU) de una fisura que sufre en el peroné distal de la pierna derecha y tenía difícil volver a jugar esta temporada, contó que está en contacto con los preparadores físicos de Real Madrid para mantener el tono muscular.