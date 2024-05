Joselu: De ser canterano desechado a darle el paso a la final de la Champions a Real Madrid

El delantero Joselu fue la gran figura de Real Madrid este miércoles al darle el paso a la final de la Champions League con un doblete contra Bayern Munich en el Estadio Santiago Bernabéu, en una nueva noche mágica para los "merengues" en este torneo.

[CRONICA ⚽] Real Madrid logró mística y polémica remontada ante Bayern para avanzar a la final de la Champions https://t.co/dMQf0BuMyk pic.twitter.com/a4zYRHHvAH — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 8, 2024

La vuelta larga de Joselu

El jugador nacido en Alemania, pero también nacionalizado español se formó en la Casablanca y alcanzó a jugar en su filial Real Castilla.

Entre medio estuvo en Celta de Vigo y después se fue a Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover (Alemania), Stoke City, Newcastle (Inglaterra), Deportivo La Coruña, Deportivo Alavés y Espanyol (España), antes de regresar a los 34 años al Madrid, cedido por el elenco catalán mencionado.

De hecho, como dato curioso, hace dos años fue espectador de la final de Liga de Campeones que ganó el Madrid a Liverpool por 1-0 en París.

A principios de temporada llegó al club y muchas voces lo desaprobaban por considerar que no estaba a la altura de nombres recientes como Karim Benzema o más atrás Cristiano Ronaldo.

De a poco fue ganando terreno en el equipo, aunque generalmente a nivel local, con 14 goles entre La Liga y la Copa del Rey, y apenas tres en Champions antes de esta jornada.

Sin embargo, lo de este miércoles le dio un valor agregado a su estatus, siendo los dos goles más relevantes de su carrera, por el nivel de la competencia y la instancia.

[VIDEO] ¿Bien cobrado?: El polémico gol anulado a Bayern Munich ante Real Madrid https://t.co/6YFVqgo49I pic.twitter.com/FHNw4KUzrq — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 8, 2024

"Mis sueños no son tan bonitos como el que he vivido esta noche"

Pese a esto, se mostró muy tranquilo: "El primer gol es de estar listo, de estar en la jugada. Estaban fatigados y esos minutos se notan. Uno sueña con tener noches así, en mis sueños no es tan bonito como los de hoy, como el que he vivido esta noche. Siempre lo he dicho, he venido a ayudar y a aportar. Ancelotti sabía lo que podía aportar y al final feliz por lo que he podido dar. Feliz por ganar una Liga y estar en una final de Champions".

"El héroe... Me considero uno de ellos. Toda la plantilla ha hecho un año increíble. Todos hemos llegado en un momento increíble en este momento de la temporada. El partido iba a ser muy difícil. Llegar aquí después de lo que hemos sufrido a principio de temporada es muy difícil. Feliz por lo que he podido aportar hoy. Intento aprovechar mis momentos al máximo. Esto es lo que se siente cuando se es madridista", añadió.

De ir a las finales como aficionado a meter al Madrid en una con sus goles. Palabra de Joselu 👏🤙 pic.twitter.com/WAX5vPtdNY — MARCA (@marca) May 8, 2024

Además, el técnico Carlo Ancelotti señaló: "Es un jugador que ha aportado muchísimo al equipo. Es un reflejo perfecto de lo que es esta plantilla. Ha aportado mucho sin perder la confianza y la ilusión, como otros muchos compañeros".

Joselu y el Madrid jugarán la definición de la Champions contra Borussia Dortmund el 1 de junio en Wembley.