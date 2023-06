Karim Benzema dejará Real Madrid: Anunciará su decisión este mismo jueves, según la prensa

Después de 14 años en Real Madrid, el delantero francés Karim Benzema dejará el elenco merengue para aceptar una oferta récord del elenco saudí Al Ittihad.

Según el periodista especialista en fichajes, Gianluca Di Marzio, el contrato del Balón de Oro 2022 expira el próximo 30 de junio de 2023 y decidió no sentarse a negociar una extensión.

El anuncio lo hará el propio Benzema en una conferencia de prensa organizada para la ocasión.

Benzema marcó historia con el cuadro merengue al marcar 353 goles en 647 partidos en todas las competiciones, ganando un total de 23 títulos durante su etapa en España.

