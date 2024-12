Real Madrid tomó una decisión sobre la participación de Kylian Mbappé en la final de la Copa Intercontinental

El elenco español del Real Madrid se prepara para afrontar la final de la Copa Intercontinental contra Pachuca, compromiso que se jugará este miércoles 18 de diciembre en el Estadio de Lusail en Qatar.

El cuadro mexicano viene de eliminar a Botafogo y Al Ahly en las fases anteriores del torneo, mientras que los "merengues" clasificaron directamente a esta definición por ser los campeones vigentes de la UEFA Champions League.

Para este encuentro el cuadro español tenía en duda al delantero francés Kylian Mbappé, quien viene recuperándose de una lesión en el muslo.

🚨📈 Kylian Mbappé, working to be available for the upcoming games as he’s training on the pitch today.



Mbappé will be assessed for Intercontinental Cup final this week in Doha. pic.twitter.com/dATNF8A9Tr