¡Un hincha más!: Rio Ferdinand se volvió loco festejando la clasificación del Real Madrid

Real Madrid se instaló en una nueva final de la Champions League tras una épica victoria, una vez más, sobre Bayern Munich por 2-1 en el “Santiago Bernabéu”.

Los hinchas madridistas volvieron a vivir algo mágico en su estadio, con dos goles en tres minutos cuando el partido agonizaba y el paso para la final se les escapaba de las manos.

Fue entonces cuando apareció Joselu, quien desató la locura en el recinto. Al igual que Iván Zamorano, uno de los que más disfrutó con la remontada del conjunto español fue Rio Ferdinand, ahora comentarista en TNT Sports, al borde del campo de juego.

El exfutbolista se "volvió loco" y festejó con los hinchas tras la revisión del gol de Joselu en el VAR.

