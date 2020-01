Conmebol anunció fechas para finales de Recopa entre Independiente del Valle y Flamengo

La Conmebol dio a conocer que los duelos por la Recopa sudamericana entre Independiente del Valle y Flamengo se jugarán el 19 y 26 de febrero en Quito y Río de Janeiro, respectivamente.

El cuadro brasileño y el elenco ecuatoriano son los finalistas debido a ser los respectivos campeones de la Copa Libertadores y Sudamericana 2019.

El partido de ida se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa, mientras que el partido de vuelta será en Río de Janerio, en el Estadio "Maracaná".

La edición pasada fue conquistada por River Plate, que venció por un resultado global de 3-1 a Atlético Pararaense.

