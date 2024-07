Ricardo Gareca se cuadró con homenaje que tendrá Ángel Di María en duelo ante Chile: "Están en su derecho"

El director técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, se refirió recientemente a distintos temas que involucran al combinado nacional con miras al desafío de las Clasificatorias al Mundial 2026, y entre ello el estratega abordó un hecho que ha generado cierta controversia en los últimos días.

Poco después de que Argentina se proclamase campeón de la última Copa América se conoció que Ángel Di María, quien confirmó su retiro de la escuadra trasandina, recibirá un homenaje en el marco del encuentro que enfrentará a la Albiceleste y Chile el próximo 5 de septiembre en Buenos Aires.

Aquella decisión no llegó de buena manera a todos en nuestro país, pero Gareca prefirió evitar polemizar e incluso se mostró contrario a los dichos de un exseleccionado chileno al respecto.

Gareca expresó su desacuerdo con Nicolás Peric por el homenaje a Di María

Uno de los que manifestó públicamente su desacuerdo con el mencionado homenaje que tendrá el "Fideo" fue el otrora guardameta chileno Nicolás Peric, quien en diálogo con radio La Red apuntó que: "Sería una falta de respeto. Yo pongo a Raúl Ormeño y que el Bocón le dé la patada que le dio a Branco en el Nacional. ¿Te acuerdas? Y que le fracture tibia y peroné, ahí está. A mí me dan 11 minutos, lo fracturo... por desgraciados".

Dichas palabras del "Loco" no fueron bien recibidas por Gareca, quien incluso se cuadró con el gesto que tendrá Argentina con Di María.

"Estoy en contra de lo que tenga que ver con lesiones y ese tipo de cosas en profesionales. Rechazo todo eso. No tiene nada que ver con el fútbol. No me voy a poner a polemizar, porque cada uno tiene ideas diferentes. Argentina puede hacer lo que estime conveniente para su selección. Si decide hacer un homenaje a Di María, está en su derecho", señaló el DT de Chile a radio DSports.

🎙️ Ricardo #Gareca habló sobre el posible homenaje que se le haría a Angel Di María en el partido ante Chile 🇨🇱



"Yo me voy a ocupar solamente de Chile y el partido que mi equipo haga"



💪 Lo escuchaste en #DSELECCIÓN por DSPORTS RADIO FM 103.1 pic.twitter.com/vUI67uGKu1 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) July 20, 2024

El foco de Gareca solo está en la selección chilena

Sobre el mismo punto, el "Tigre" insistió en que: "Si hay algo que ha demostrado Argentina es seriedad. Sobre todo, estos muchachos que le han dado tal cantidad de satisfacción al pueblo. No me importa lo que hagan, me parece que va a estar bien para ellos. Yo tengo que ocuparme de que Chile haga su mejor partido para que se meta en la clasificación".

"La realidad de Argentina es completamente diferente a la de Chile. Yo tengo que preocuparme de sacar el partido adelante y hacer lo mejor que pueda para sumar", remató el técnico del equipo nacional.