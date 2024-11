“Combos iban, combos venían”: Batalla campal se vivió en Mendoza tras la derrota de River Plate frente a Independiente Rivadavia

Un partido lleno de emociones y polémicas terminó con una victoria ajustada para Independiente Rivadavia, que derrotó a River Plate 2-1 en Mendoza. El enfrentamiento por la Liga Profesional argentina sobre el final dejó un escándalo de proporciones que incluyó una batalla campal.

Independiente Rivadavia venció 2-1 a River Plate por la fecha 23 de la Liga Profesional. Sebastián Villa abrió el marcador temprano 7', y aunque Facundo Colidio igualó para los 'Millonarios' antes del descanso 39', Ezequiel Ham selló la victoria sobre el final del partido, cuando ya se jugaban los últimos minutos. Este resultado dejó a River a 8 puntos del líder Vélez, complicando aún más sus aspiraciones al título con solo 4 fechas por jugar.

SE PICÓ TRAS EL PITAZO FINAL CONTRA SEBA VILLA. pic.twitter.com/ItgPF1jVgb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2024

El final del encuentro estuvo marcado por un incidente que desbordó la tensión. Tras el gol de Ham, Sebastián Villa celebró de manera provocadora frente a los hinchas de River, lo que desató la furia de los jugadores del equipo visitante. En pocos segundos, el campo de juego se convirtió en un caos con empujones, insultos y golpes entre los futbolistas.

¡¡PITY MARTÍNEZ LO FUE A BUSCAR A SEBA VILLA EN LA ENTRADA A LOS VESTUARIOS! Y ALFREDO BERTI LO FRENÓ!! ¿Qué habrá pasado?



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/dVEC00wYp4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2024

Marcelo Gallardo dio explicaciones de por qué el partido se le fue de las manos a River Plate

La situación escaló cuando un funcionario de Independiente Rivadavia agredió al jefe de seguridad de River con un puñetazo. En medio del desorden, Villa fue rápidamente retirado del campo para evitar que el conflicto fuera aún mayor. Sin embargo, la pelea continuó fuera de control, con 'Pity' Martínez corriendo tras Villa y lanzándose sobre él.

El tumulto entre integrantes de Independiente Rivadavia y River 💥



Mirá la #LPFxTNTSports 👉 Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/DqA4hTeqAa pic.twitter.com/d2w2CBnfrp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2024

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se mostró molesto por los hechos y, en conferencia de prensa, declaró que "Nada justifica tener que recurrir a la violencia, más allá de un mal accionar de alguien. Se metió mucha gente y terminó siendo muy confuso todo. Una mala reacción puede llevar a que se genere lo que pasó y eso no es bueno, no me gusta. A veces las pulsaciones están a mil y uno no puede controlarse".