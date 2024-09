El potente mensaje que envió Marcelo Gallardo a Colo Colo tras criticado empate de River Plate

Antes de enfrentar a Colo Colo por Copa Libertadores, River Plate debía afrontar dos desafíos por el torneo argentino.

El primero fue este domingo 1 de septiembre ante Independiente en Avellaneda, lo que dejó algo más que un empate sin goles, tras las criticas de los hinchas al equipo Millonario por su desempeño.

Marcelo Gallardo ya proyecta la llave ante Colo Colo tras empatar con Independiente

El encargo de analizar fue el propio entrenador de River Plate Marcelo Gallardo, quien dejó un potente mensaje para el futuro cercano de la Banda Sangre.

"No todo es negativo. Vuelvo a rescatar que fuimos un equipo presente. Sí debemos corregir y mejorar todo lo otro. No estamos contentos por no ganar, pero soy muy optimista con lo que viene ante Colo Colo en la Copa Libertadores", fue parte de lo que declaró en conferencia de prensa.

Lo que viene para River Plate es crucial para la estabilidad de la nueva era Gallardo

Lo que viene para River Plate en la brevedad es un parate por la fecha FIFA y jugarán nuevamente dentro de un par de semanas frente a Atlético Tucumán en Buenos Aires, encuentro que hasta ahora no tiene fecha confirmada.

Luego, vendrá una seguidilla importante con los dos partidos de cuartos de final de Libertadores ante Colo Colo el 17 y 24 de septiembre y en medio deberán disputar el Superclásico en La Bombonera.