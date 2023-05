Impulsor de estatua de Gallardo y polémica por el "bulto": Algunos me dicen que debería ser más grande

El impulsor de la estatua del exfutbolista argentino y extécnico de River Plate Marcelo Gallardo, Carlos Trillo, entregó detalles sobre la polémica que se armó una vez descubierta la escultura a raíz del tamaño de la zona de la entrepierna.

"La parte del bulto quedó como más resaltado cuando lo fue esculpiendo (Mercedes Savall) y yo le dije que lo dejara así, está bien, es un atributo de Marcelo, pero no fue con ánimos de ofender a alguien o cargar alguien", sostuvo en conversación con Olé.

"Y tampoco me parece que fue tan grande. No lo digo como chicana. Nos falta madurez. Hay gente que se maneja como si estuviera en el siglo XVI por mostrar un atributo que muchos hinchas de River consideramos que tiene Marcelo", agregó en conversación con el canal de Twitch del medio trasandino.

Según apuntó Trillo, "el 99 por ciento está feliz, orgulloso, y algunos me dicen que debería ser más grande. Y hay un uno por ciento que no le gustó, y yo quiero que todos queden contentos. Si se puede mejorar o corregir, se hará. No fue con mala intención, todo lo contrario".

"Son licencias artísticas que se toma la escultora y que presentó una obra de arte. Puede no gustarte, pero me extraña que en 2023 la gente se enfoque en eso o que piense que eso es algo sexual. Yo soy muy respetuoso con eso, jamás haría algo para chicanear. Si no les gustó, se puede corregir", finalizó.